Nog zes weken inschrijven op zonnedaken Dok Zuid en Het Kristal

Per jaar krijgt een deelnemer dertig euro terug per stroomdeel, in vijftien jaar betekent het dat een deelnemer ruim 430 euro terugkrijgt. Met het initiatief wil DeA duurzame energie voor iedereen in Apeldoorn mogelijk maken.

Postcodes

Voor het Buurtstroomdak van Dok Zuid kunnen woningen en bedrijven met de postcodes 7331, 7333, 7334, 7335, 7339 en 7361 inschrijven. Van de driehonderd beschikbare panelen zijn er tot nu toe 86 vergeven. Voor het dak van Het Kristal komen bewoners en bedrijven met de postcodes 7317, 7322, 7323, 7324, 7325 of 7341 in aanmerking. Ook hier zijn nog voldoende zonnedelen beschikbaar, van de 204 panelen op het Kristal zijn er nog 92 delen vrij.

Ondergrens

Wanneer er niet genoeg inschrijvingen zijn voor beide daken, kan het zijn dat DeA geen zonnepanelen gaat aanleggen. ,,Er is nog geen absolute ondergrens vastgesteld voor de daken, maar we gaan er nu ook niet vanuit dat er te weinig inschrijvingen voor de daken zullen worden gedaan'', vertelt Gertine Wilders van DeA. ,,Als DeA kunnen we, behalve de postcoderoosregeling van de overheid waar dit onder valt, ook subsidie bij de provincie Gelderland aanvragen. Voor twee andere daken in Apeldoorn is die subsidie ook toegekend, dus dat geeft goede hoop voor deze twee projecten. Op die manier wordt inschrijven voor Apeldoorners nog aantrekkelijker.''