Noodkreet Apeldoornse turnverenigingen: KNGU vertrekt uit Beekbergen

170 Apeldoorn­se ouderen vinden weg naar mobiel stembureau, gemeente tevreden: ‘Elke stem telt’

19 maart Boos, luchtig én lacherig werd er deze week door ouderen gedaan over het mobiele stembureau in Apeldoorn. Die ging als extra service langs acht verzorgingshuizen, maar lang niet iedereen was er even blij mee. Toch is de gemeente tevreden over het unieke idee. Zo’n 170 Apeldoorners brachten op die manier hun stem uit.