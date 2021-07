Noodkreet overbelaste huisartsenposten Apeldoorn en Harderwijk: 'We kunnen het werk bijna niet meer aan’

Huisartsenposten in Oost-Nederland worden al enige weken overspoeld met telefoontjes in de avonden en in het weekeinde. De drukte nam flink toe sinds het coronavirus op z’n retour was. De wachttijden aan de telefoon kunnen op veel plaatsen oplopen tot een half uur. Een aanzienlijk deel van de telefoontjes had bovendien voorkomen kunnen worden, benadrukken de huisartsenposten.