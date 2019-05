Noodlijdende brandweer: niet drie maar één locatie in Apeldoorn

Haalt de brandweer straks nog een kat uit de boom?

De komende maanden wordt een discussie gevoerd over welke taken de brandweer moet uitvoeren. Daarbij gaat het niet om een aantal wettelijke verplichtingen, zoals het blussen van branden, brandpreventie en hulpverlening bij grote ongevallen, maar bijvoorbeeld wél om het redden van dieren uit benarde situaties. ,,Als wij een poes uit de boom moeten halen, rukken we uit met een voertuig met zes brandweerlieden. Dat kost natuurlijk geld. De vraag is of we dat nog wel moeten blijven doen”, zegt VNOG-woordvoerder René van der Neut.