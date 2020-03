Noodverordening wegens corona in Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland

Maatregel met pijn in het hart, slechts één bezoek per dag voor bewoners Klein Geluk Apeldoorn

17:19 Het is een besluit dat hij met pijn in zijn hart nam. Bewoners van de verschillende locaties van zorginstelling Klein Geluk in Apeldoorn mogen sinds vrijdag per dag nog slechts één bezoeker ontvangen. ,,Zoiets wil je je cliënt en familie en bekenden van de cliënt eigenlijk niet aandoen. Maar nood breekt wet".