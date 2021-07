Noodweer teistert Gelderland en Overijssel: in Beekbergen staan straten blank

De KNMI roept inwoners van Gelderland en Overijssel op om voorzichtig te zijn en - als dat kan - niet de weg op te gaan. Lokaal kan er in korte tijd extreem veel regen vallen. Dat gebeurde aan het eind van de middag ook in Beekbergen. De brandweer is opgeroepen om te proberen zo veel mogelijk overtollig water weg te pompen, zodat kelders droog blijven. Ook maken brandweerlieden putten los, zodat het water sneller weg kan lopen.

Meer meldingen van wateroverlast

Niet alleen in Beekbergen is het raak. Ook in Dalfsen en Ermelo wordt melding gemaakt van wateroverlast. In Dalfsen wordt ook stromschade gemeld. In Deventer was een extreem harde onweersdreun te horen. De Laan van Malkenschoten in Apeldoorn staat inmiddels ook blank. De KNMI waarschuwt niet alleen voor regenval, maar ook voor harde windstoten. Ook kan er hagel vallen. Daarom geldt in Overijssel en Gelderland code geel.