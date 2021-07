Noodweer teistert Gelderland en Overijssel: ouderen in Dalfsen naar hoger gelegen verdieping verplaatst

In Dalfsen viel binnen een mum van tijd een enorme hoeveelheid regen. Daardoor kwam de parkeergarage van de Albert Heijn onder water te staan. Ook moesten bewoners die op de begane grond van verzorgingshuis De Rosengaerde verblijven, noodgedwongen naar hoger gelegen verdiepingen worden gebracht. Bij een koekjesfabriek begaf een deel van de productiehal het, zo meldt de Veiligheidsregio IJsselland vanavond. Voor zover bekend deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.

Spelen in water afgeraden

Het waterschap onderzoekt op dit moment de kwaliteit van het water dat nog altijd in veel straten staat. ,,We zien veel kinderen spelen in het water, logisch ook. Wij snappen dat. Maar wees voorzichtig", stelt een woordvoerster. ,,Het kan zijn dat er rioolwater in het regenwater terecht is gekomen en daar kun je last van krijgen.”

Op een industrieterrein in Dalfsen werd bovendien olie in het water gezien. Mogelijk door vrachtwagens die onder water zijn komen te staan. In de loop van vanavond moet er meer duidelijkheid komen over de kwaliteit van het water. Tot dat moment wordt spelen in het water afgeraden.

Code geel

De code geel werd begin van de avond opgeheven. Het KNMI riep inwoners van Gelderland en Overijssel vanmiddag op om voorzichtig te zijn en - als dat kan - niet de weg op te gaan. Lokaal viel er in korte tijd extreem veel regen.

Dat gebeurde aan het eind van de middag ook in Beekbergen. De brandweer werd opgeroepen om te proberen zo veel mogelijk overtollig water weg te pompen, zodat kelders droog bleven. Ook maakten brandweerlieden putten los, zodat het water sneller weg kon lopen. Over schade is nog niets bekend.

In Dalfsen staan de straten blank. Tot vreugde van enkele kinderen.

Meer meldingen van wateroverlast

Niet alleen in Beekbergen en Dalfsen was het raak. Ook in Harderwijk en Ermelo werd melding gemaakt van wateroverlast. In Deventer was een extreem harde onweersdreun te horen. De Laan van Malkenschoten in Apeldoorn stond langdurig blank. Bij basisschool De Eendracht in Apeldoorn moest het gebouw ‘leeggeveegd’ worden.

Een auto staat na het noodweer in Dalfsen half onder water.

Zalencentrum onder water

Het pas verbouwde zalencentrum Mansier in Oudleusen kwam onder water te staan. Tot groot verdriet van Johan Mansier. ,,Dit is wel naar, ja. We hebben net alles verbouwd.” Over de schade durft hij zich nog niet uit te spreken. ,,Dat is nu, met al dat water, heel moeilijk te zien. Maar schade is er sowieso.”

Provincies in het zuiden kregen eerder op de dag al te maken met zware buien. Ook in Breda stroomden straten vol water en moest de hulp van de brandweer worden ingeroepen.

In Beekbergen staan straten blank en dreigen kelders onder te lopen.

Twintig meldingen

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat er ongeveer twintig meldingen zijn binnengekomen de afgelopen uren. ,,Vooral van wateroverlast, ik heb niet veel gehoord over stormschade", zegt een woordvoerder. De meldingen komen uit alle delen van het gebied. Bij de Veiligheidsregio zijn geen berichten binnengekomen over mensen die in de problemen zijn geraakt.

In Beekbergen staan straten blank en dreigen kelders onder te lopen.

De Veiligheidsregio IJsselland laat weten dat het water nog niet op alle punten goed wegstroomt. Daardoor zijn in en rondom Dalfsen nog altijd straten afgesloten. Pas als het water begint weg te lopen, kunnen de gemalen gaan draaien.

