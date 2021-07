Noodweer teistert Gelderland en Overijssel: pas verbouwd zalencentrum onder water

Het noodweer, dat eerder het zuiden van ons land teisterde, heeft nu ook Gelderland en Overijssel bereikt. In Beekbergen zijn straten en fietspaden onder water gelopen. Het water dreigt daar huizen binnen te dringen. In de twee provincies geldt code geel, ook vanwege zwaar onweer.

De KNMI roept inwoners van Gelderland en Overijssel op om voorzichtig te zijn en - als dat kan - niet de weg op te gaan. Lokaal kan er in korte tijd extreem veel regen vallen. Dat gebeurde aan het eind van de middag ook in Beekbergen. De brandweer is opgeroepen om te proberen zo veel mogelijk overtollig water weg te pompen, zodat kelders droog blijven. Ook maken brandweerlieden putten los, zodat het water sneller weg kan lopen.

In Beekbergen staan straten blank en dreigen kelders onder te lopen.

Meer meldingen van wateroverlast

Niet alleen in Beekbergen is het raak. Ook in Dalfsen, Harderwijk en Ermelo wordt melding gemaakt van wateroverlast. In Dalfsen wordt ook stromschade gemeld. In Deventer was een extreem harde onweersdreun te horen. De Laan van Malkenschoten in Apeldoorn staat inmiddels ook blank. Bij basisschool De Eendracht in Apeldoorn moet het gebouw ‘leeggeveegd’ worden.

De KNMI waarschuwt niet alleen voor regenval, maar ook voor harde windstoten. Ook kan er hagel vallen. Daarom geldt in Overijssel en Gelderland code geel.

Een auto staat na het noodweer in Dalfsen half onder water.

Zalencentrum onder water

Het pas verbouwde zalencentrum Mansier in Oudleusen staat grotendeels onder water. Tot groot verdriet van Johan Mansier. ,,Dit is wel naar, ja. We hebben net alles verbouwd.” Over de schade durft hij zich nog niet uit te spreken. ,,Dat is nu, met al dat water, heel moeilijk te zien. Maar schade is er sowieso.” In en rondom Dalfsen zijn verschillende meldingen van wateroverlast. Ook in een kerk stond een flinke laag water.

Provincies in het zuiden kregen eerder op de dag al te maken met zware buien. Ook in Breda stroomden straten vol water en moest de hulp van de brandweer worden ingeroepen. De zwaarste buien hangen nu in het oosten - de Achterhoek, Twente en Salland, richting Drenthe - zei Michiel Severin van Weerplaza zojuist. ,,Daar zit nog warme lucht. Ik verwacht wel dat het daar flink onweert en hoost.”

In Beekbergen staan straten blank en dreigen kelders onder te lopen.

Festival

In België geldt ook code geel. Werchter Parklife heeft het concert van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine, dat gepland stond voor zondagmiddag, uitgesteld vanwege zware neerslag en onweersbuien.

