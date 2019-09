‘Nooit meer Özbaktat in Orden’ is gemeente Apeldoorn anderhalf ton waard

Özbaktat is sinds 2016 gevestigd op winkelcentrum Hart van Zuid. Daar kon vond eigenaar Arap Erol vier keer zoveel ruimte als hij aan de Frans van Mierisstraat had. Omwonenden in Orden reageerden opgelucht. Erol had daar namelijk bijna iedere vierkante centimeter op z'n erf in gebruik, waarmee hij de regels behoorlijk had opgerekt.