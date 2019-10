Nooit meer verdwalen in Veluwse bossen: dit nieuwe systeem gaat je helpen

Je kunt prachtig wandelen in de Veluwse natuur, maar tegelijkertijd kun je er ook snel de weg kwijtraken. Zeker wanneer je niet bekend bent in deze regio. Wie als een kip zonder kop de bossen intrekt, loopt het risico flink te verdwalen. ,,Met name toeristen laten zich daardoor afschrikken’’, weet Marcel Westdijk van het Routebureau Veluwe. ,,In plaats van een mooi rondje te maken, nemen die dezelfde weg terug als ze het bos ingaan. Zo weten ze zeker dat ze goed zitten. Maar eigenlijk is dat natuurlijk zonde.’’