Nooit meer vuurwerk? Hessel Dooper uit Apeldoorn wil vrijdag beslissende zetje geven

Ziekenhui­zen in regio reageren verheugd op vervroegde vaccinatie

2 januari Ziekenhuizen in de regio zijn blij verrast met het kabinetsbesluit toch eerder te beginnen met het vaccineren van zorgpersoneel. Het gaat om 30.000 medewerkers in de acute zorg. Bestuurder Ina Kuper van het Isala-ziekenhuis in Zwolle verwacht dat de vaccins ook aan Isala worden geleverd, om ze vervolgens te verspreiden aan andere ziekenhuizen in de regio.