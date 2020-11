Noord- en Oost-Gelderland krijgt status ‘zeer ernstig’, GGD slaat alarm over niet-melden corona-uitslagen van commerciële teststraten

De veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland heeft als laatste regio in Oost-Nederland de status ‘zeer ernstig’ op het coronadashboard gekregen. Toch is het niet alleen maar bar en boos in ons gebied. IJsselland zakt in deze dagen een stap naar ‘ernstig’.

Hoewel het op het coronadashboard nog niet is bijgewerkt is er volgens de commandant van de Veiligheidsregio IJsselland geen twijfel over. Wij gaan echt weer naar ‘ernstig’. Dat past ook bij de huidige cijfers", liet hij weten.

In Noord-Oost Gelderland gaat deze vlieger niet op en verslechtert de situatie. Daarom krijgt de regio nu de status ‘zeer ernstig. Deze status wordt opgelegd als er per week meer dan 250 positieve test per 100.000 inwoners binnenkomen.

‘Ernstig en zeer ernstig’

Door de landelijke maatregelen heeft de nieuwe situatie op dit moment geen gevolgen. In de toekomst kan dit anders zijn. Het kabinet wil op het moment dat het aantal positieve testen zijn teruggelopen, kijken naar een regionale aanpak.

Het niveau is in bijna heel Nederland nu ‘zeer ernstig’. Alleen in Zeeland, Friesland, Groningen, Drenthe en Limburg-Zuid geldt nog de status ‘ernstig’. Zeeland is vandaag ook een stap omhoog gegaan. Tot vandaag stonden zij als enige veiligheidsregio nog op ‘waakzaam’.

Alarm om commerciële teststraten

Ondertussen slaat de GGD Noord-Oost Gelderland alarm omdat ze het zicht op het aantal positieve coronatesten dreigen kwijt te raken. Dat komt volgens de gezondheidsdienst omdat commerciële teststraten de uitslagen niet bij de GGD melden, iets dat verplicht is.

Volgens de gezondheidsdienst komt door het niet melden van positieve uitslagen de volksgezondheid in gevaar en worden de cijfers die het RIVM verzamelt niet meer betrouwbaar. Dat laatste heeft gevolgen voor de maatregelen.