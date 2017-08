Nostalgisch oogsten met Gigant in Beekbergen

De geschiedenis kwam tot leven in Beekbergen. Tot in de jaren zeventig was de combine een logische gast op het land. Als de rogge, haver of gerst binnengehaald moest worden stapte de boer op zo'n machine. Maar het maïs haalde de variatie uit het landschap. Machines waren niet rendabel meer.

Gloriejaren

,,De gezamenlijke boeren hier in de omgeving hadden precies twee van deze machines'', legt Gert Jochems, de vader van Gerben uit. ,,Er was toen in de dorpen Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen een grote actieve boerenvereniging, die diverse machines gezamenlijk aankocht. Voor veel boeren waren die te duur, maar samen kon het wel. In de, gloriejaren voor de vereniging, was er rond de dorpen vele honderden aan graan hectares te oogsten.''

In dat opzicht stond Gerben Jochems voor een simpelere taak. Twee hectare moest van het land van Het Hoogeland (Iriszorg) gehaald worden. ,,Twee uurtjes'', zegt Jochems. ,,Dan is het wel gebeurd.''

Passie

Gerben Jochems kocht de Claas matador Gigant in het najaar. Uit pure passie. Voor een bedrag onder de 10.000,- euro werd hij eigenaar van een brok techniek uit 1966. ,,Hij stond in Winterswijk, daar werd hij ook nog steeds gebruikt.'' Zeven uur duurde de rit naar Beekbergen. ,,Het was best koud, maar je bent vooral blij dat de aankoop gelukt is.''

Met zijn HBO-studie landbouwtechniek is het de combinatie van pure techniek, kracht en het kunnen oogsten wat Jochems zo aanspreekt. ,,Vol vreugde aan het werk. Vol vreugde van de oogst. En het is altijd mooi weer als je dit werk doet, anders ga je er niet het land mee op. Het gerst moet een beetje stuiven. Dat is het beste.''