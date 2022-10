NS schrapt treinen in Oost-Nederland vanwege personeelstekort: ‘Was dit te voorzien?’

met video Rijkswater­staat doet onderzoek naar aanrijding hert op A50 bij Vaassen: ‘Daar lopen ze normaal niet’

Was het doodgereden hert op snelweg A50 bij Vaassen een uitzondering of zitten er ineens meer dieren zoals herten en zwijnen in de buurt van de snelweg? Léon Mak uit Apeldoorn botste deze week op het dier. Wegbeheerder Rijkswaterstaat doet na vragen van de Stentor nu onderzoek.

7 oktober