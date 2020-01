NS: trein van Berlijn naar Amsterdam stopt straks minder vaak in Apeldoorn

Kaarten voor de Dolly Dots gaan als een dolle in Zwolle en Apeldoorn

30 januari De Dolly Dots zijn meer dan veertig jaar na oprichting nog altijd populair, ook in deze regio: op de site van de Nationale Theater Kassa is voor de voorstelling in Zwolle (vrijdag 6 november in Theater de Spiegel) geen kaart meer te krijgen. Ook die in Apeldoorn (donderdag 19 november in Schouwburg Orpheus in) is bijna uitverkocht.