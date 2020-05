NS waarschuwt reiziger die naar Duitsland gaat: ‘Neem een mondkapje mee’

In heel Duitsland moeten mensen in het openbaar vervoer een mondkapje dragen. Dat werd vanaf vorige week regio na regio ingevoerd bij de Oosterburen. ,,Nu geldt het overal in Duitsland.’’ De mondkapjes moeten besmetting van reiziger op reiziger, of reiziger op spoorpersoneel voorkomen. ,,Niet alle reizigers die naar Duitsland gaan realiseren het, de NS doet dus hierbij een oproep: ga je naar Duitsland, neem een mondkapje mee.’’

Deventer en Apeldoorn

Vanaf Oost-Nederland maken mensen gebruik van de intercity verbinding naar met de eindbestemming Berlijn of Hannover. Deze trein rijdt zes keer per dag en gaat langs Apeldoorn, Deventer, Almelo en Hengelo. In Duitsland stopt deze trein onder meer in Osnabrück en Hannover. ,,En een aantal mensen vanuit het oosten maakt gebruik van de stoptrein naar Duitsland, bij Enschede. Die respectievelijk naar Dortmunt en Münster gaan.’’

Sjaal voldoende

De virologen en andere experts in Duitsland adviseren het dragen van mondmaskers aan de overheid. ,,Maar het hoeft geen mondkapje te zijn dat volgens alle voorschriften getest is in Duitsland. Het gaat om stof of doekjes die je voor je mond en neus kunt binden. Een sjaal zou bijvoorbeeld ook al voldoende zijn.” Duitse experts zijn ervan overtuigd dat dat al besmettingsreducerend werkt.

In Nederland wordt het openbaar vervoer nu opnieuw ingericht, met coronamaatregelen. Kunnen wij ook een mondkapjesverplichting verwachten? ,,Daar kan ik nog niets op zeggen. We zijn voorlopig nog druk aan het bekijken hoe onze reiziger en ons personeel zo veilig mogelijk kan reizen.’’ Dus of een mondkapje mogelijk verplicht wordt in Nederland? ,,Daar is nog geen besluit over.’’