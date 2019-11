NS zet langere treinen in rond intocht Sinterklaas in Apeldoorn

Sinterklaas komt met zijn gevolg, zoals bekend, ook zelf per trein in Apeldoorn aan. De stoomtrein waar hij in zit heeft normaal gesproken een eigen plek aan de zuidkant van het station, maar voor deze keer houdt de zwarte kolos stil op een ere-plek. De stoomtrein zal stoppen bij perron 1: het platform dat het dichtst bij het Stationsplein ligt. En dus zal in elk geval de trein zichtbaar zijn voor het publiek dat daar staat te wachten. De hoge kasten komen via horecazaak Statie van het station naar het plein.