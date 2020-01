Nu doorpakken, zegt CDA Apeldoorn: partij moet toch om naar landelijk vuurwerkverbod

Het CDA in de Tweede Kamer moet gaan inzetten op het verbieden van consumentenvuurwerk. Dat bepleit het Apeldoornse raadslid Hessel Dooper van die partij. Hij gaat binnenkort de knuppel in het hoenderhok gooien.

Dooper zorgde vorig jaar in Apeldoorn voor een kentering in het lokale vuurwerkdebat. Vaak was er al in de gemeenteraad gesproken over een gedeeltelijk of volledig verbod. En steeds vergeefs, maar nadat vorig jaar het CDA overstag ging, ontstond er opeens een duidelijke meerderheid. De bedoeling is dat burgers bij de komende jaarwisseling in Apeldoorn niet meer zelf vuurwerk mogen afsteken. In plaats daarvan zouden er mooie shows door professionals moeten komen, op meerdere plekken.

Bij de afgelopen jaarwisseling in Nederland waren er twee doden te betreuren, vielen er gewonden en is er veel schade ontstaan. Daarop is ook landelijk de discussie weer volop gaan spelen. In de landelijke politiek echter ziet het CDA, net als VVD, nog niets in een vuurwerkverbod.

Pittige discussie

Dooper wil nu in zijn eigen partij ook voor een omslag gaan zorgen. Op het landelijk CDA-congres gaat hij het thema dit voorjaar inbrengen. Dat wordt ,,een pittige discussie’’, maakt Dooper zich geen illusie. Maar hij ziet het als een duidelijke taak: ,,Ik ben 31 jaar lid van het CDA en dit is het moment om ook via die weg mijn invloed aan te wenden. Ik wil iets aan de kaak stellen waar de tijd echt rijp voor is.’’

Het CDA in de Tweede Kamer zegt wel het consumentenvuurwerk te willen inperken, maar vindt een algeheel verbod bij de komende jaarwisseling veel te snel. En vooral onuitvoerbaar, zegt Kamerlid Chris van Dam, die landelijk het woord voert over dit onderwerp. Hij verwijst naar ‘de traditie’; een snel verbod zou daarom onvoldoende draagvlak hebben. Eerder sprak hoogleraar Ira Helsloot in deze krant vergelijkbare woorden.

Slachtoffers

Bovendien zou een verbod niet te handhaven zijn. Hooper snapt de redenering van zijn partijgenoot ,,niet helemaal’’. ,,We krijgen het illegale vuurwerk niet onder controle, en daarom zouden we ook niets aan het legale deel moeten doen. Dat kan ik niet helemaal volgen. De meeste slachtoffers zijn toch echt afkomstig van legaal vuurwerk. Ik weet niet wat die jongetjes in die flat in Arnhem hebben neergelegd, maar daarvan kan je toch niet zeggen: als het illegaal is, dan is het erg, en anders is het toegestaan. Die redenering gaat niet langer op.’’ Dooper had al eerder contact met zijn partijgenoten in Den Haag, maar kreeg hen nog niet mee. Daarom hoopt hij nu op een stemming binnen de volledige partij.

Hooper ziet op andere plekken wel ‘beweging’ in de discussie, maar merkt tegelijk dat velen vooral bekijken hoe het in Apeldoorn allemaal verloopt. ,,Sommigen kijken de kat uit de boom.’’