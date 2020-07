Nu een caravan of camper kopen? Bijna iedere stalling zit vol

Wim Muilerman van caravanstalling Deventer wordt vrijwel dagelijks gebeld met de vraag of hij nog plaats heeft. ,,De telefoon gaat de laatste weken vaker’’, zegt Muilerman. ,,Ik merk dat dit een populaire periode is om een caravan of camper aan te schaffen. Maar we zitten vol. Het enige plekje wat ik heb is onderaan de wachtlijst.’’