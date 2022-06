Nu is Nick de klos: weer katalysator op grove manier gestolen in Apeldoorn

Het stelen van katalysators onder auto's is in Apeldoorn nog niet gestopt. Dat ontdekte Nick Poels deze zaterdag op een vervelende manier: hij is het volgende slachtoffer. Zijn auto is onderhanden genomen aan de Waterlei in de wijk Osseveld, waar onlangs al tenminste twee keer hetzelfde is gebeurd.