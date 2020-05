Nu komt er ook statiegeld op blikjes, bezweert René Hissink van Tomra in Apeldoorn

Heeft boer Ronald (37) uit Terwolde dan tóch de liefde gevonden dankzij Boer Zoekt Vrouw?

9:50 Heeft boer Ronald uit Terwolde de liefde gevonden in Eveline? Het lijkt er wel op, want de 37-jarige agrariër is met Eveline volgende week te zien in de reünie van het programma Boer Zoekt Vrouw. Een vooruitblik met het tweetal werd vanavond namelijk vertoond in de voorlaatste aflevering van de populaire boerendatingshow.