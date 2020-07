Nu moet het echt afgelopen zijn met wegwaaiende platen bij Omnisport Apeldoorn

Het is elke keer een opvallend gezicht: opeens zit er een gat in de sporttempel aan de oostkant van Apeldoorn. Metershoge platen wapperen los en gaan er vandoor.

Na de voorlaatste keer dat dat gebeurde, in 2018, liet de gemeente Apeldoorn de constructie onderzoeken en verstevigen. Maar dat was blijkbaar toch nog niet genoeg: in maart van dit jaar was het opnieuw raak. Zonder dat het nou uitzonderlijk hard waaide, trouwens. Dat voedde het idee dat de hoek waarin de wind het gebouw raakt, ook een rol kan spelen.

Maat vol

Hoe dan ook was nu echt de maat vol. Zowel de gemeente als eigenaar van het gebouw, als exploitant Libéma was er klaar mee. Vandaar dat de komende tijd platen nog eens steviger worden vastgezet, vertelt facilitair manager Peter Bourgonje. Ze moeten nu veel kracht kunnen opvangen. ,,Hopelijk is het nu gedaan met al het gedoe. Het uitgangspunt is dat het nooit meer kan gebeuren.’’

De extra versteviging wordt niet alleen op de bewuste plek - de kant van het grote parkeerterrein - aangebracht. Het gebouw wordt helemaal rondom onderhanden genomen.

Kosten

De kosten van het steviger vastzetten van de platen zijn voor rekening van de gemeente. Er worden extra stormankers aangebracht, legt gemeentelijk woordvoerder Roel van Vemde uit. ,,Dat is in 2018 ook gebeurd, maar bleek helaas niet voldoende. De nieuwe ankers gaan volgens een nieuw verankeringsplan nog dieper door de gevel tot in de staalconstructie. De kosten hiervoor zijn weliswaar 28.000 euro, maar we willen geen onveilige situaties meer.’’

De wind moet dit vanaf nu niet meer kunnen aanrichten. © Johannes Rutgers