Nu staat het ook zwart op wit: tunnel onder het spoor bij Laan van Osseveld in Apeldoorn komt er

De handtekeningen zijn gezet: de aanleg van een spoorviaduct over de Laan van Osseveld is nu echt zeker. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de grote baas van spoorbedrijf ProRail kwamen er maandag speciaal voor naar Apeldoorn.

Zo'n 1800 spoorovergangen zijn er in Nederland, waarvan de overheid en spoorbeheerder ProRail er graag heel wat aangepakt ziet worden. In die lijst heeft de overweg in de Laan van Osseveld in Apeldoorn een behoorlijke prioriteit. Waarom eigenlijk? Staatssecretaris Stientje van Veldhoven geeft hoogstpersoonlijk het antwoord: omdat hier meerdere doelen ineens worden behaald. Betere doorstroming van het verkeer, minder milieubelasting door remmende en optrekkende voertuigen. En misschien wel het belangrijkst: de veiligheid gaat er op vooruit. Met scholen aan beide kanten van het spoor en dus ook veel passerende (jonge) fietsers vinden alle betrokken organisaties het tijd om een tunnel onder de rails te maken. En daarvoor hebben het Rijk (9 miljoen euro), provincie (3 miljoen) en gemeente Apeldoorn (12 miljoen euro) een flinke investering over. ,,Ik heb zelf twee kinderen’’, aldus Van Veldhoven, ,,en ik weet hoe zij fietsen.’’

20 minuten per uur

De aanleg begint in het derde kwartaal van 2021, volgens de planning is begin 2023 het viaduct klaar én heeft de Laan van Osseveld dubbele rijbanen in beide richtingen. De wijkraad Osseveld-Woudhuis is er zeer blij mee. Want het gaat hier om meer dan af en toe even geduld hebben, leggen bestuursleden Marcel Jongman en Ferry Sabandar uit. ,,Op dit moment zit de overweg overdag 20 minuten per uur dicht.’’ Dat leidt tot opstoppingen, vertraging, ergernis en milieubelasting. En, merken ook zij op, tussen het openen en sluiten door is er een risicovolle situatie.

Feestmomentje

Dat de tunnel bij Rijk en ProRail hoog op de prioriteitenlijst staat, betekent niet dat de aanleg in een vloek en een zucht geregeld was. Het project kent een aanloop van zo'n tien jaar. Wethouder Wim Willems (Lokaal Apeldoorn) gaf daarom maandag bij het feestmomentje de credits ook aan zijn voorganger Johan Kruithof (PvdA). ,,Het klinkt zo simpel, even een tunnel aanleggen’’, weet staatssecretaris Van Veldhoven. ,,Maar er zijn veel partijen voor nodig en er komt veel bij kijken.’’

Knipoog

ProRail-topman John Voppen is lovend over het hoge tempo en de doortastendheid waarmee Apeldoorn de voorbereidingen heeft getroffen. Een voorbeeld voor volgende projecten, zo sprak hij maandag uit. Wat wethouder Willems meteen met een knipoog aangreep als een kans voor open doel. Apeldoorn wil het best nog een keer voordoen, aldus Willems, als ProRail ook meebetaalt aan een tunnel in de Laan van Spitsbergen. Want bij de overweg op die plek zou Apeldoorn graag dezelfde oplossing zien. Daarvoor zijn overigens nog geen concrete plannen.

Verantwoord

De officiële ondertekening van de overeenkomst komt voor de gemeente Apeldoorn op een moment dat er meerdere financiële problemen spelen. Toch is de aanleg van de tunnel ,,zonder meer verantwoord’’, stelt Willems. Apeldoorn heeft lang gelobbyd om de andere partijen zover te krijgen ook te investeren. Nu zelf afhaken zou vreemd zijn. ,,En je moet als stad ook je ambities overeind houden.’’