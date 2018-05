Nuchterheid troef op Eglantier na beschadigen balkon: 'dit doe je niet expres'

Eglantier-bewoner Rocky Reijenga weet niet of hij deze zomer op zijn balkon van de zon kan genieten. Zijn balkon raakte donderdag beschadigd doordat er een vrachtwagen tegenaan reed. Het balkon is afgezet met hekken en wordt gestut.

Reijenga, die boven de MultiVlaai woont, liep naar de winkel toen hij opeens een knal hoorde. ,,Het reclamebord (van MultiVlaai, red.) lag op de grond en de bakwagen kwam met een knal tot stilstand. De achterkant van de wagen kwam een stukje omhoog.''

Lees ook Vrachtwagen ramt balkon in Apeldoorns winkelcentrum Lees meer

Boos is Reijenga niet. ,,Persoonlijk heb ik er geen moeite mee als ze hier langskomen met bakwagens, trouwens. Dat moet gebeuren.'' De vrachtwagen was donderdag in het winkelgebied vanwege een verhuizing.

Warm weer

,,Het is jammer dat ik het balkon niet meer op mag met het warme weer'', zegt Reijenga. Of het balkon gerestaureerd kan worden is nog niet bekend. Reijenga: ,,De wijkagent zei dat de kans bestaat dat mijn balkon verdwijnt, maar de wijkbeheerder zei dat het wel hersteld kan worden.''

MultiVlaai-eigenaar Wieger Greijdanus was niet aanwezig op het moment van het ongeluk. Hij blijft rustig onder het feit dat zijn reclamebord van de gevel is gereden. ,,Het is geen overval. Dit doe je niet expres. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden.''

Vergunning

De MultiVlaai-winkel is ondanks het afgezette balkon gewoon bereikbaar. ,,De veiligheid is niet in gevaar, want anders laat de brandweer het niet zo achter.'' Vraag is of de bakwagen op Hemelvaartsdag wel mocht rijden bij De Eglantier. Greijdanus: ,,Of hij nou wel of geen vergunning had, het was toch wel gebeurd. Als je moet verhuizen, dan liever op een rustige dag.''