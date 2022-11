De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil nog steeds de naam bekendmaken van een Apeldoorns restaurant dat in 2019 onder verscherpt toezicht werd geplaatst vanwege drie overtredingen van de hygiëneregels. De rechter stak daar in juli vorig jaar een stokje voor. De NVWA ging dinsdag bij de Raad van State in hoger beroep.

De inmiddels voormalige eigenaar van het restaurant is woedend op de NVWA. Er waren twee overtredingen in 2017 en 2018, dat klopt, zegt hij. Die hadden te maken met de oude keuken die toen werd gerenoveerd. Bij de derde controle was de renovatie afgerond.

Inspecteurs van de NVWA vonden een bakje rijst dat over de datum was. Het restaurant was de pineut, want bij een derde overtreding komt de ondernemer onder verscherpt toezicht te staan. Ook kan de naam bekend worden gemaakt.

Hercontrole

Het restaurant had in 2018 al orde op zaken gesteld en een strenge hygiënecode in de keuken ingevoerd. Dat had de NVWA in juli 2018 bij een hercontrole al vastgesteld, zegt de horecabaas. Hij vindt dat de NVWA het restaurant toen van de lijst had kunnen afhalen, maar het bedrijf bleef tot in 2019 op de lijst staan van bedrijven onder verscherpt toezicht.

Dat had grote gevolgen.

In 2020 diende RTL Nieuws bij de NVWA een verzoek in volgens de Wet openbaarheid van bestuur, tegenwoordig de Wet open overheid. RTL wilde een lijst met alle horecabedrijven die in 2019 onder verscherpt toezicht stonden. De NVWA stemde toe, maar het Apeldoornse restaurant stapte naar de rechter.

Bergen werk

Die oordeelde dat het publiceren van de bedrijfsnaam zonder achtergrondinformatie onevenredig nadelig kan uitpakken voor het horecabedrijf. De NVWA wil deze uitspraak van tafel. Niet in het minst omdat de dienst, die een groot capaciteitsprobleem heeft, bergen werk op zich af ziet komen.

De NVWA ziet het niet zitten om bij bekendmaking van namen ook een achtergrondverhaal te moeten bijleveren met daarin de visie van de overtreder.

Uitspraak van de Raad van State volgt.