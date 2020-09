Nyenrode-student Laurens uit Apeldoorn helpt zwerfjongeren met autorally

Laurens Sietsma zag tijdens de lockdown zo'n beetje alle series op Netflix en was daar op een gegeven moment wel klaar mee. De 25-jarige Nyenrode student uit Apeldoorn besluit de verplichte vrije tijd thuis aan te grijpen om iets voor een ander te betekenen. ,,Ik zat noodgedwongen thuis bij mijn ouders in Apeldoorn, de campus zat dicht. Maar na de zoveelste Netflixserie was ik er wel klaar mee, ik wilde iets nuttigs doen. Normaal gesproken organiseer ik samen met een paar andere studenten van Nyenrode rally’s. Misschien kunnen we dat ook doen maar dan voor een goed doel, dacht ik bij mezelf. En zo is het gekomen’’, vertelt Laurens Sietsma. Hij vroeg zijn ouders mee te denken over een goed doel. ,,Na een avondje sparren stelde mijn moeder voor de rally te organiseren voor de stichting Zwerfjongeren in Apeldoorn. Ik was direct voor. ’’