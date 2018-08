Obstacle parcours in Apeldoorn prooi voor vandalen

Het obstacle parcours in het Mheenpark heeft last van vandalisme. Verschillende paaltjes zijn uit de grond gerukt. Initiatiefnemer Dave van den Brink is het zat. ,,We gaan alle paaltjes in beton gieten. Het is jammer dat het zo moet, maar niets doen is geen optie.''

Zo'n twee jaar geleden kwamen bij Van den Brink de eerste ideeën opborrelen om een parkoers vol hindernissen in Apeldoorn te bouwen. Wie wil vindt er sportieve uitdagingen. Uiteindelijk kregen zijn plannen in het Mheenpark met onder meer steun van de provincie en de gemeente vorm. Een paar weken geleden werd het obstacle parcours feestelijk geopend.

Op 13 juli werden er paaltjes geplaatst met daarop de nummers van de hindernissen. Zo werd het gemakkelijker om van hindernis naar hindernis te gaan. ,,Een paar dagen later zag ik de eerste paal liggen'', aldus Van den Brink. ,,Ze gaan tachtig centimeter de grond in, dus mensen hebben aardig hun best gedaan ze er uit te krijgen.''

Het bleef niet bij die ene paal. ,,Afgelopen zondag heb ik er weer twee in moeten graven. Er zijn duidelijk jongeren die teveel tijd hebben en dan maar dingen gaan vernielen. Een paal was zelfs in de vijver gegooid. Het is heel triest, want juist met het parkoers kunnen ze zich vermaken. Overdag zie ik ook veel mensen die lekker sportief bezig zijn. Triest dat dit in het donker anders gaat.''