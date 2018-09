Obstakels tegen doorgaande fietsers op winkelcentrum de Eglantier

Op het grootste winkelcentrum van De Maten komen verkeersdeelnemers met verschillende belangen samen. Aan de ene kant mensen die rustig boodschappen willen doen en wandelend door de straten gaan. Anderzijds mensen die op de fiets komen en fietsers die de weg alleen gebruiken van A naar B te komen. Met name die laatste groep zorgt voor het gevaar, zegt Diependaal.

,,Het is ook best te begrijpen. Om van de ene kant naar de andere kant van De Maten komen kan dit de kortste weg zijn'', weet Diependaal. ,,En dan wil je je zelf zo snel mogelijk verplaatsen. Die snelle fietsers blijven echter storend voor het winkelend publiek. We willen zien hoe we die racebaan eruit kunnen krijgen.''

Poppen

Twee jaar geleden kwamen er geel/ groene poppen in de strijd tegen de doorgaande fietsers. ,,Die hebben zeker effect gehad'', zegt Diependaal. ,,Maar na een maand of twee ebde dat weg, omdat het gewoon werd. Er worden er nu nog twee gebruikt maar we zullen eerdaags eens kijken of we die actie weer op kunnen frissen.''

De Eglantier heeft sinds 2005 het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Een nieuwe certificering ligt in het verschiet. ,,We zijn nu met verkeersdeskundigen van de gemeente in gesprek welke maatregelen we kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren. We willen weten wat er nodig is om de doorgaande fietsers te ontmoedigen.''

Scooters

Op een ander punt zijn er al flinke stappen gezet, constateert Diependaal. ,,We hebben minder last van scooters en brommers. Die mogen hier helemaal niet rijden. Het is nog lang niet goed genoeg maar door controles gaat het wel beter.''

Vorig jaar zijn er 44 bekeuringen uitgeschreven, zegt Michelle Huurenkamp namens de gemeente Apeldoorn. Daarnaast werd er ook gewaarschuwd. Het boetebedrag dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) uitschrijven bedraagt 140,- euro. ,,We merken doordat we vaak controleren dat er verbetering te zien is in het gedrag. Het blijft echter een zorg en dat heeft onze aandacht.''

