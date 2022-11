Oekraïense accordeonist geeft benefietconcert voor zijn thuisland in Apeldoorn, leerlingen doen mee

Oleg Lysenko zet zich in voor Oekraïne door muziek te maken. Hij heeft zich gespecialiseerd in de Argentijnse tango op bayan (een Oekraïense knopaccordeon) en bandoneon en volgde zijn opleiding aan conservatoria in Kiev en Rotterdam. Lysenko woont al twintig jaar in Nederland, maar zijn moeder en broer wonen nog in zijn thuisland.

In Oekraïne is dringend behoefte aan goed uitgeruste ambulances om levens te redden in oorlogsgebied, schrijft Oleg Lysenko op doneeractie.nl. ,,Met deze inzamelingsactie en door benefietconcerten te spelen door het hele land probeer ik geld in te zamelen voor een ambulance in de regio Poltava, waar mijn familie vandaan komt.” Het gestelde doel is 23.000 euro.