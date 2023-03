Oekraïners kunnen binnenkort koken op voorheen bekritiseerde opvang in Apeldoorn

met video Apeldoorn loopt massaal uit: dromen van tweede editie lichtfesti­val

De eerste editie van het Royal Light Festival is zo’n groot succes dat een tweede editie een logisch vervolg is. Dat zegt Mirjam Bosch namens mede-organisator Apeldoorn Partners. ,,We hopen dat de inbreng van plaatselijke kunstenaars en bedrijven dan nog een stukje groter wordt. Zodat het nog meer een evenement van de stad wordt.”