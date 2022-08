Oeps: Daar valt zo bij werkzaamheden in Apeldoorn een muurtje op vier auto’s

Een vervelende middag voor verschillende auto-eigenaren wonende in het appartementencomplex ParkStaete in Apeldoorn. Bij werkzaamheden in de tuin van het naastgelegen terrein aan de Paslaan werd een muurtje geraakt. Daardoor raakten vier auto’s serieus beschadigd.

Rond 15.30 uur vrijdagmiddag is er al weinig meer van de schade te zien. Het grootste deel van het omgevallen muurtje is al opgeruimd, het laatste puin wordt door bouwvakkers snel weggeveegd en de beschadigde auto’s zijn al van het afgesloten parkeerterrein getakeld. Ze zijn zo zwaar beschadigd dat ze niet zelf naar de garage gereden konden worden.

Machine geknikt

Wat eerder in de middag ging het vlakbij het muurtje mis. Bij werkzaamheden in een tuin, onder meer aan een zwemvijver, werd een machine (vermoedelijk een verreiker) aangetikt waardoor deze knikte en op het muurtje eindigde. De omheining kon het gewicht niet houden, met als gevolg dat de stenen op onder meer de vier auto’s belandden. Het resulteerde in veel schade aan bijvoorbeeld een zwarte cabrio.

Bouwvakkers ter plekke zijn er niet happig op om er verder wat over te zeggen, buiten dat het een ongeluk was. Het is nu vooral verzekeringswerk. Veel van de bewoners van het in 2018 geopende appartementencomplex ParkStaete zijn niet bereikbaar deze middag, wat anderen weten niet van wie de beschadigde auto’s zijn.

Het ongeluk gebeurde in de achtertuin van een oud en statig gebouw aan de Paslaan, waar tot twee jaar geleden zorgverlener De Passerel in gevestigd was. Het pand wordt stevig verbouwd, zowel aan de binnen- als de buitenzijde. Het staat naast het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente.