Oerlelijke gebouwtje in Apeldoorn nu een pareltje

Video Een grijs gebouwtje van ProRail aan de Laan van Zonnehoeve heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen. Waar het pand en de bijbehorende schakelkasten eerst geregeld werden beklad met graffiti past het nu helemaal in het straatbeeld. De omwonenden zijn zeer te spreken over de oplossing die ProRail bood.

ProRail heeft op haar vastgoed geregeld te maken met graffiti-uitingen. Verwijderen heeft doorgaans weinig zin, een dag later staat er weer iets nieuws. Het beleid is daarom dat alleen aanstootgevende teksten en afbeeldingen zo snel mogelijk worden verwijderd. In Zonnehoeve ging ProRail bij uitzondering een stap verder omdat het soms wel helpt mooie afbeeldingen aan te brengen.

,,Toen wij hier februari 2015 kwamen wonen was er in de buurt al het nodige te doen om het gebouwtje'', herinnert Frank Spiegelenberg zich. ,,Een buurman was al begonnen met contacten leggen. Het viel in eerste instantie allemaal niet mee. Het was wel duidelijk dat door de komst van de nieuwbouw die schakelkasten een dissonant vormden. Stapje voor stapje ben ik verder gekomen. Het is geweldig dat ProRail mee wilde denken en uiteindelijk met deze oplossing is gekomen.''

Boomstammen

Roelienke de Vries werd door ProRail benaderd om een ontwerp te maken. Ze is deskundige in het gebruik van kleur in de openbare ruimte. De Zwolse ging ter plekke kijken om zich te laten inspireren. ,,Vervolgens heb ik twee concepten gemaakt. De buurtbewoners waren unaniem in hun beslissing dat het de boomstammen moeste worden.'' Voor de uitvoering van De Vries haar ontwerp verkoos ProRail het bedrijf Graffitinetwerk. ,,Het is ontzettend mooi geworden'', aldus De Vries. ,,En de buurt is erg tevreden, geweldig dat het zo kan lopen.''