Officieel is ze dakloos maar Emely (47) uit Apeldoorn gaat niet bij de pakken neerzitten: ‘Ik wil vooruit, een nieuwe start maken’

Het contrast is groot zaterdag aan de Wieselse Kampweg in Wenum-Wiesel. De kleine volgestouwde mini cooper op de oprit en het grote, lege huis aan de Wieselse Kampweg. In de kale woonkamer is het stil, boven maakt de stofzuiger overuren. ,,Een laatste rondje door ons huis, je moet de boel toch netjes achterlaten’’, roept Emely van Essen als ze de trap afloopt. ,,Het is bloedje heet maar de koude rillingen lopen over mijn rug. We hebben hier vijftien jaar gewoond, onze jongste dochter is hier geboren. Alles komt voorbij. Ja, met recht een rollercoaster.’’