Oh, dus dáárom rijdt een Brusselse bus door Apeldoorn

Rumoer rond ‘supernet­werk’ voor snel mobiel internet in Apeldoorn: ‘Dit lijkt op chantage’

9:31 De geplande komst van een 5G-netwerk in Apeldoorn zorgt voor rumoer. Raadsleden worden geïntimideerd, een aantal burgers en stichtingen is ongerust over mogelijke straling. Er zijn politieke kanttekeningen en er is onduidelijkheid of Apeldoorn echt zo'n supernetwerk krijgt. Donderdagavond staat het onderwerp op de politieke agenda.