Oktober wordt ongekend feestelijke maand voor winkelend Apeldoorn

De grootschalige verbouwing van de Oranjerie nadert na ruim anderhalf jaar z’n voltooiing. Er volgt geen officiële heropening van het winkelcentrum in de binnenstad. ,,Omdat het winkelcentrum tijdens de verbouwing ook nooit helemaal dicht heeft gezeten, kiezen we niet voor een openingsmoment. Wel staan we uitgebreid stil bij het 25-jarig bestaan", geeft Liesbeth Peters namens de jubilaris aan. ,,Op 5 oktober, dan is de echte verjaardag, trakteren we op koffie en gebak. Daarna vieren is het nog drie weken feest.”