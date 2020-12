Oliebollenkraam bij Intratuin in Apeldoorn vat vlam

Oud-directeur van Gigant Apeldoorn schrijft boek over zijn ‘gemankeerd leven’

2 december ,,Alsof het zo moet zijn.’’ Juist in de week dat zijn boek ‘Carrièrepatiënt’ uitkomt, ligt Martijn van Duivenboden (44) weer in het ziekenhuis. Toepasselijk, want het boek gaat over zijn ziekteperiode in de afgelopen negen jaar.