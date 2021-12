Olumide uit Apeldoorn helpt jeugd in geboorteland Nigeria met schoenen, maar ook met inspiratie

Aan het eind van het gesprek met Olumide Omotoso (31), beter gezegd: een gepassioneerde monoloog, komt hij uit bij de kern. ,,Ik móet dit doen, zo voelt dat. Het is geen toeval, er is een hogere macht die mij stuurt.’’ Hij is op een missie: de jeugd in Nigeria te helpen. Materieel, maar zeker ook met kennis en inspiratie.