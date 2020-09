Olympische droom voor Apeldoorner Gert-Jan Wassink voorbij na sportief en privé zwaar jaar

video Apeldoorn­se atleet: Hardlopen was mijn redding

30 september Hardlopen was zijn redding. Atleet Gert-Jan Wassink kampte tot hij 14 jaar was met een agressiviteitsstoornis voortkomend uit een suikerallergie. Maar dat werd pas laat bekend. ,,Mijn ouders stonden op het punt me uit huis te zetten, zover was het al.’’ En nu, bijna twintig jaar later, eist de 33-jarige Apeldoorner, die nog steeds tot de top van Nederland behoort, dagelijks het uiterste van zichzelf. Alles voor dat ene doel: de marathon op een groot internationaal toernooi.