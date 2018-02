Olympische medailles krijgen Apeldoorns randje

Niels Schut lacht. Nu al een deel van het Nederlandse schaatssucces claimen is te vroeg, zegt de directeur van het Apeldoornse bedrijf Sportunity. ,,Maar onze rol als vernieuwer gaat wel groeien. Tijdens de Winterspelen in Peking, over vier jaar, gaan onze innovaties de doorslag geven.''

Sportunity helpt schaatscoaches aan relevante gegevens. Levert data die voor tijdwinst kunnen zorgen. ,,Dit seizoen wordt onze app breed door de Nederlandse schaats-top omarmd'', constateert Schut. ,,We hebben de coaches zo ver gekregen dat ze na meer dan dertig jaar niet meer met een stopwatch in de handen staan, maar naar onze schermpjes kijken. Dat voelt best als een overwinning.''

Lussen

In schaatshal Thialf, legt Schut uit, liggen twaalf verschillende lussen waarmee informatie binnen kan worden gehaald. ,,De trainingen waren vooral gefocust op hele rondes van 400 meter, of delen van 200 meter. Met onze app kun je dankzij die lussen tussentijden op 12 verschillende punten meten. Die tijden en snelheden koppelen we aan het hartritme en er kan video of fotomateriaal aan vast worden gehangen. De datastromen geven direct inzicht in wat er op de baan gebeurt.''

,,Een coach kan zien dat een schaatser vlak voor het ingaan van de bocht steeds wat laat liggen ten opzichte van de concurrentie'', geeft Schut een voorbeeld uit de praktijk. ,,Dat brachten wij aan het licht, waarna er meteen actie op werd ondernomen. 'Is het een kwestie van meer kracht in de slag leggen? Heeft het een technische oorzaak?' 'Zit het in de cadans?' Coach en schaatser gingen meteen in overleg, waarna het al snel beter ging.''

Baanwielrennen

Sportunity werkt in het project nauw samen met schaatsbond KNSB, Innovatielab Thialf en topcoaches. ,,We zien ook kansen voor andere sporten'', zegt Schut. ,,In Omnisport liggen zeven lussen in de wielerbaan die we nu ook gebruiken. Baanwielrennen is in veel opzichten met schaatsen te vergelijken. Over twee jaar tijdens de Olympische Spelen in Buenos Aires kun je gerust successen op de baan voor een deel op ons conto schrijven.''

Roy Mulder werkt als 'embedded scientist' bij de KNSB. Op de website sprintapp.nl meldt hij: 'We hebben nu al verschillende teams en topcoaches van de merkenteams en RTC's (regionale talentencentra, red.) dit platform laten ervaren en ze zijn allemaal ontzettend enthousiast. We hopen dat straks steeds meer teams er gebruik van kunnen maken en we daarmee het schaatsen in Nederland naar een nog hoger niveau tillen.'