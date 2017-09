OM: 30 maanden cel voor steekpartij Apeldoorn

Thomas G. had een mes op zak toen hij op 17 maart uit ging in Apeldoorn. Hij was voornemens naar zijn moestuin te gaan, vandaar dat mes, maar belandde met een vriend in het uitgaansleven.

Naar eigen zeggen raakte hij die nacht in een gevecht terecht en speelde hij een sussende rol. Daarbij gebruikte hij zijn mes uit noodweer. Iets dat de officier van justitie toch echt anders zag.

Intimiderend

G. was de intimiderende en bedreigende partij, zei ze. Als G. zich al door anderen bedreigd had gevoeld, dan had hij gewoon weg moeten lopen. In plaats daarvan stak hij een slachtoffer in zijn rug. Naast een zes centimeter lange wond hield die man er ook een klaplong aan over. Die combinatie was potentieel dodelijk, vond de officier.

G. zit sinds zijn aanhouding in maart vast. ,,Terecht, vind ik, want niemand begrijpt dat als je iemand bijna doodsteekt, dat je dan wordt vrijgelaten'', zei de officier van justitie. Ze eiste 30 maanden cel voor de poging doodslag. Of daarvan een deel voorwaardelijk opgelegd moet worden, liet ze open.

Ruzie