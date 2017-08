OM eist 1,5 jaar cel tegen criminoloog uit 't Harde voor bezit kinderporno

Cameratoezicht geen probleem voor meeste Apeldoorners

16:13 Cameratoezicht op en rond het Caterplein is voor 84 procent van de Apeldoorners niet meer weg te denken. Zij vinden dat het noodzakelijk is dat de politie op uitgaansavonden ook op deze manier een oogje in het zeil houdt. Daar staat tegenover dat 11 procent vindt dat de camera's de privacy aantasten.