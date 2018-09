OM eist 1,7 miljoen euro van Puttense afvalinzamelaars

Dat betoogden de twee officieren van justitie woensdag in de rechtbank in Zutphen. Recycling Nederland.nl BV en Enorgha BV zijn in december vorig jaar tot boetes veroordeeld in de fraudezaak. Afvalstoffen van onder meer een tankreiniger uit Pernis werden door de bedrijven als biologisch afbreekbaar materiaal aangeboden aan biovergistingsinstallaties.

De fraude zou van 2012 tot en met 2014 hebben plaatsgevonden. De twee ondernemingen kregen vorig jaar boetes en directeur Johan D. uit Ermelo kreeg een jaar cel. Hoewel de veroordeelden in beroep gingen tegen het vonnis, liep de zaak rond de zogeheten ontnemingsvordering door. Het Openbaar Ministerie wil dat Enorgha 1,5 miljoen euro en Recycling Nederland BV 216.000 euro betaalt.

Criminele winst

Een van de kritiekpunten van de verdediging was dat de bedrijven die de afvalstoffen in Putten aanboden, niet zijn vervolgd. ,,Alle afnemers zijn gecontroleerd en er zijn bestuurlijke maatregelen opgelegd'', zei de officier van justitie. Ook zouden enkele bedrijven zijn vervolgd. De berekende criminele winst gaat over meer feiten dan waarvoor de bedrijven zijn veroordeeld. De Puttense bedrijven zouden jarenlang op deze wijze aan afvalfraude gedaan hebben.

Raadsman Rogier Hörchner noemde de zitting een schijngevecht. Hij denkt dat het vonnis in hoger beroep niet overeind blijft. Dan moet ook de ontnemingszaak opnieuw gevoerd worden. Hij meent dat het milieu niet de dupe is geweest. ,,Wat ze aan biovergisters leverden, was ook prima voor biovergisting. Er is geen milieuschade bewezen. Ze hadden alleen andere afvalcodes moeten gebruiken.''