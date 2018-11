OM eist 2,5 jaar cel vanwege ‘gevaarlijke mensensmokkel’ vanaf Teuge

Mysterieu­ze scootmo­biel-ruil in Apeldoorn opgelost

15:40 Een scootmobiel die deze week verdween op winkelcentrum Hart van Zuid in Apeldoorn, is weer terecht. De verdwijning was raadselachtig: toen eigenaar Kroon de Albert Heijn uitkwam, was zijn karretje weg maar stond vlakbij een ander - achtergelaten - exemplaar.