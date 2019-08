OM eist 240 uur werkstraf tegen Apeldoorner voor heling van auto’s

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 240 uur werkstraf tegen een Apeldoorner voor het helen van auto's en onderdelen in een loods in Apeldoorn in 2014. De Apeldoorner bekende deels, maar stelt ook dat hij niet wist van veel goederen dat ze gestolen waren.

Volgens de officier van justitie ligt dat heel anders en werkte de verdachte vaak in opdracht. “Hij werd gebeld, haalde een auto op en die werd vervolgens gestript.” De verdachte wil uit angst niet zeggen met wie hij destijds te maken had en deed tijdens de zitting steeds vaker een beroep op zijn zwijgrecht. De Apeldoorner stond vandaag terecht in de rechtbank in Zutphen op verdenking van het helen van auto’s en auto-onderdelen die op 22 april 2014 in een door hem gehuurde loods in Apeldoorn werden aangetroffen.

De officier zei dat hij de eis ‘fors had willen inzetten’ maar omdat de zaak al zo lang geleden is beperkte hij het tot een werkstraf. “Als de zaak eerder was afgedaan was ik met een eis van achttien maanden gekomen. Maar goed, dit had allemaal veel eerder gemoeten en dat is niet gebeurd. En daar houd ik nadrukkelijk rekening mee.”

Omdat om een zaak gaat van ruim vijf jaar geleden en omdat zijn cliënt in België voor deels dezelfde feiten is vrijgesproken, bepleitte de advocaat van een 45-jarige Apeldoorner dinsdag niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Wist niet

De officier van justitie was het niet eens met de advocaat. De rechtbank besloot om dit zogeheten preliminair verweer mee te nemen bij de beoordeling van de zaak. Bij de uitspraak over twee weken wordt duidelijk hoe rechtbank over de ontvankelijkheid van het OM denkt. De verdachte bekende deels maar stelde hij niet wist dat veel van de goederen in de loods waren gestolen.