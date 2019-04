OM eist celstraffen tegen jonge Apeldoorners voor dealen harddrugs

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee Apeldoorners (beiden 21 jaar) cel- en werkstraffen geëist voor het dealen van harddrugs. De twee mannen werden op 18 september vorig jaar aangehouden. In de onderbroek van Mitchell van V. vond de politie 15 wikkels met cocaïne. Medeverdachte Ziad B. had 510 euro bij zich. In de garage van van V. trof de politie XTC-pillen en MDMA aan.

B. ontkende dat hij ook maar iets met de handel in drugs had te maken. Eerst bij de politie en ook woensdag tijdens de zitting bleef B. ontkennen. ,,Ik ben onschuldig. Ik heb er niets mee te maken.” Van V. bekende wel te hebben gedeald maar over een veel kortere periode dan het OM stelt. Geen negen maar hooguit zes maanden. De officier van justitie gebruikte voor het bewijs observaties en vele tapgesprekken waarin, in bedekte termen, over drugs zou zijn gesproken.

Belastende verklaring

Ook wees de officier op verklaringen van afnemers en twee getuigen die bij de politie belastende verklaringen hadden afgelegd. Dat beide getuigen die verklaringen later veranderden maakte op de officier geen indruk. Omdat B. bleef ontkennen en de zaak in de ogen van de officier bagatelliseerde eiste hij tegen deze verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden.

De advocaat van B. bepleitte vrijspraak. Hij hekelde de rol van de politie die getuigen woorden in de mond gelegd zou hebben. ,,Die verklaringen kunnen niet voor het bewijs worden gebruikt.” Ook vond hij dat de tapgesprekken geen enkel direct bewijs hadden opgeleverd. ,,Het moet zonder twijfel duidelijk zijn dat het in die gesprekken over drugs ging. En dat, waar het mijn cliënt aangaat, blijkt nergens uit.”