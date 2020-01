OM eist half jaar cel na fatale botsing met fietser in Apeldoorn: te hard gereden onder invloed cannabis

Lokale Alliantie Brummen trekt ten strijde tegen het plunderen van opa's bankreke­ning

12:22 Even boodschappen doen met de bankpas van opa en die ook maar even gebruiken om zelf een vol karretje af te rekenen. Moeilijk te bevatten, maar het gebeurt vaak, zegt Bert Nijborg. Hij is initiatiefnemer van de Lokale Alliantie Brummen, die (financieel) misbruik van ouderen wil aanpakken. De alliantie begint op 5 februari. ,,Financiële uitbuiting van ouderen is een schrijnende, maar nog onderbelichte vorm van mishandeling.’’