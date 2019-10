OM eist tbs tegen man (21) uit Lelystad na plegen overvallen in Apeldoorn en Zutphen tijdens verlof

Twee weken later was het raak bij de COOP in Zutphen. Daar vertrok hij zonder geld maar sloeg hij wel een klant met een nepwapen tegen het hoofd. De verdachte pleegde de misdrijven tijdens een verlof. Hij was vanwege eerder gepleegde geweldsmisdrijven veroordeeld tot jeugd-tbs (PIJ-maatregel).

Strafrecht

De verdachte bekende de tenlastegelegde feiten. Het plegen van misdrijven zou te maken met zijn problematische jeugd. En daarbij ging het onder meer over adoptie, scheiding van zijn ouders en het verblijf in internaten. Tijdens de zitting ging het vooral over de strafmaat en of de verdachte volgens het jeugdstrafrecht dan wel het volwassenenstrafrecht veroordeeld zou moeten worden. Volgens drie deskundigen zou de rechtbank het jeugdstrafrecht moeten toepassen zodat de behandeling waar de verdachte nu binnen de jeugd-tbs mee bezig is, voortgezet kan worden. Bij een veroordeling volgens het volwassenenrecht is, zo stelden deze deskundigen, de kans groot dat de verdachte verder verhardt.

Alleen de reclassering ging voor het volwassenenstrafrecht en adviseerde tbs met voorwaarden. De officier van justitie vond de mogelijke verharding geen doorslaggevend argument. Volgens de officier wil de verdachte zijn eigen regels bepalen en gaat hij zijn eigen gang. De verminderde toerekeningsvatbaarheid nam de officier over. Naast de geëiste maatregel zou de verdachte, als het aan de officier ligt, aan twee slachtoffers ieder 1500 euro moeten betalen.

Verklaringen

De raadsvrouwe voerde geen bewijsverweer maar kon er niet bij, zoals ze het zelf zei, dat de officier tbs met dwang eiste. Ze verwees na de verklaringen van de drie deskundigen. ,,Tbs met dwang eisen betekent eigenlijk dat mijn cliënt wordt opgegeven.” Zij bepleitte het voorzetten van de behandeling die verdachte nu krijgt plus het eventueel opleggen van een nieuwe maatregel. De verdachte in zijn laatste woord: ,,Als ik nu tbs krijg, is de kans heel groot dat het straks weer een keer fout gaat.”