OM onderzoekt eerdere samenwerking vijf verdachten overval camerawinkel Apeldoorn

VIDEOWerkten de vijf verdachten van de gewapende overval op CameraTools in Apeldoorn in augustus vorig jaar ook eerder in Litouwen al samen? Op die vraag hoopt het Openbaar Ministerie antwoord te hebben als de strafzaak in maart wordt behandeld.

Dat zei de officier van justitie dinsdag op de zitting in Zutphen. De vijf verdachten uit Litouwen werkten mogelijk in hun thuisland ook al samen. Meerdere verdachten hebben daar een strafblad. Een van hen ging vermoedelijk ook in Polen over de schreef. Of het om soortgelijke zaken gaat als de gewapende overval in Apeldoorn, werd niet op de zitting bekendgemaakt.

Pepperspray

De vijf zouden op 5 augustus op klaarlichte dag gewapend CameraTools zijn binnengedrongen. Klanten en medewerkers kregen pepperspray in het gezicht en een jonge medewerker kreeg een pistool op zijn hoofd. In paniek vluchtten de overvallers weg, kennelijk omdat een alarmknop is ingedrukt. Uiteindelijk zijn zeven slachtoffers ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het busje waarmee de vijf overvallers er vandoor gingen, werd later brandend in een bosperceel in Beekbergen aangetroffen. Een getuige heeft de vijf mogelijk vanaf hun vlucht gevolgd, waardoor ze diezelfde dag nog zijn aangehouden.

Minderjarige

Van de vijf verdachten in de leeftijd van 18 tot 44 jaar wordt de zaak van een van hen apart behandeld. Deze 18-jarige was ten tijde van de overval nog minderjarig. Van de andere vier verdachten waren er dinsdag twee aanwezig. Een van hen deed zijn beklag over zijn advocaat. ,,Ik begrijp niet hoe lang ik nog moet zitten. Mijn advocaat heeft me niets verteld’’, zei de 21-jarige Lukas B. De voorzitter meldde dat hij in ieder geval tot de inhoudelijke behandeling van de zaak in maart vast blijft zitten.

De rechtbank trekt voor de strafzaak twee dagen uit.

Bekijk hier een video over het aangetroffen busje in de bossen bij Hoenderloo.