OM onderzoekt witwassen 1,2 miljoen euro in zaak ‘ananasgate’

Het Openbaar Ministerie gaat extra onderzoek doen in de witwaszaak rond een Apeldoornse groente- en fruithandel. Ondernemer Franc van B. uit Laren zou via Apeldoorn 1,2 miljoen euro aan drugsgeld hebben witgewassen.

Dat bleek woensdag op de zitting in de rechtbank in Zutphen. In een bedrijfshal van Apeldoorner Wim H. werd begin 2012 170 kilo aan cocaïne gevonden met een straatwaarde van vele miljoenen, verstopt in een lading ananas.

Het strafrechtelijk onderzoek met de naam Zaaier kreeg in de volksmond als titel ‘Ananasgate’ mee. De drugs kon niet aan aan hem gelinkt worden, maar Wim H. kreeg in 2018 wel 4 jaar cel opgelegd voor witwassen van 4,8 miljoen euro. Voor het witwassen van 1,2 miljoen euro daarvan werkte hij samen met Franc van B. (61) uit Laren, zo stelt het Openbaar Ministerie.

1,2 Miljoen

Via de ondernemingen van ‘bedrijvendokter’ Van B. zou meer dan 1,2 miljoen euro zijn rondgepompt. Het witwassen van drugsgeld gebeurde middels leningen, denkt het OM. De leningsovereenkomsten werden officieel opgemaakt, op voorbedrukt papier van een advocatenkantoor. En het werkte op beproefde wijze: Van B. leende aan H. geld uit. Dat werd via een tussenpersoon of via een bedrijf in Suriname op de rekening van de Apeldoorner gestort. Die betaalde vervolgens dat bedrag in contanten terug aan Van B. Het ging telkens om leningen van enkele tienduizenden euro’s tot enkele tonnen. Door een lening voor te wenden kan de lener aangeven dat de gelden van iemand anders komen en dus legaal zijn. Zo moet het drugsgeld zijn witgewassen.

Meer dan een ton contant

Van B., eerder tot een celstraf veroordeeld voor faillissementsfraude, vond het niet vreemd dat de Apeldoorner soms meer dan een ton contant terugbetaalde. ,,Hij zat in de groente en fruit en daar gaat veel contant geld in om.’' De leningen volgden elkaar in hoog tempo op en werden soms na enkele weken al grotendeels terugbetaald. Hij heeft nooit gedacht dat het foute boel was bij de Apeldoorner. ,,Ik heb geen cent witgewassen.’' Zijn advocaat Idriss van Straalen merkte op dat de rechtbank in 2018 erkende dat binnen de Apeldoornse groente- en fruithandel 4,5 miljoen euro aan legaal geld rond ging. De officier van justitie kreeg op de zitting pas de beschikking over de hele administratie van Van B. Dat dossier riep bij haar veel vragen op. ,,Ik wil hier een politieteam op zetten om dit te bestuderen.’' Om die reden vroeg ze om uitstel van de zaak. De rechtbank ging akkoord.