OM: taakstraf en voorwaardelijke cel voor wietkwekerij in flat Apeldoorn

Tegen de huurder van de woning werd 120 uur taakstraf en 1 maand cel voorwaardelijk geëist. Zonder inzet van die camera zou woensdag alleen de 29-jarige Utrechtse Melissa O. terecht hebben gestaan, zei de officier van justitie. Op haar naam werd vanaf midden 2016 het appartement gehuurd. Maar dankzij de observatie werden drie heren in het appartement gezien. Ze liepen er allemaal rond in overalls en met latex handschoenen aan. Tarik M. (34) uit Amersfoort en Jawad H. (39) uit Houten werden op 4 februari vorig jaar op heterdaad aangehouden. Tegen de twee mannen werd 180 uur taakstraf en 2 maanden cel voorwaardelijk geëist. Een derde verdachte zit momenteel in Duitsland vast in een zaak rond een plofkraak aldaar.

Wietlucht

Gokschulden

Volgens het OM hebben de verdachten zo’n 89.000 euro verdiend met de kwekerij. De officier wil dat ze dat bedrag aan de Staat betalen. Maar wat wisten de drie van deze kwekerij? M. is maar één keer in de kwekerij gezien. Zijn telefoon straalde in de weken en maanden voor zijn aanhouding zeker 31 keer een mast in de omgeving aan. Maar hij was op bezoek bij anderen in Apeldoorn, was zijn verklaring. Het is het OM niet gelukt om te bewijzen dat M. er vaker is geweest, zei zijn advocaat. H. zei niet de initiatiefnemer geweest te zijn maar was wel betrokken. Hij zei slechts 7.000 euro verdiend te hebben. O., die 10.000 euro gokschulden had, raakte door deze zaak nog verder in de problemen. Haar schuld is verdrievoudigd.